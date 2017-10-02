ЕС потребовал Facebook и Twitter тщательнее фильтровать контент

Европейский союз (ЕС) призвал компании Google, Facebook и Twitter усилить борьбу с интернет-мошенничеством, сообщает aa.com.tr.

В соответствии со своей директивой ЕС намерен потребовать от компаний, занимающихся социальными сетями, усиления борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями в Сети, удаления вредоносного контента.

Речь идет о контенте, связанном с насилием и терроризмом.

В директиве интернет-компаниям предложено создать определенную систему для обозначения незаконных публикаций и вложить инвестиции в алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут обнаруживать нежелательный контент.

Необходимо назначить представителей, которые смогут сотрудничать с полномочными организациями и наладить с ними тесные связи, отмечено в документе.

"Учитывая растущую важность социальных сетей, пришло время убедиться в том, что строгие правила ЕС, которые существуют для защиты потребителей от недобросовестной практики, соблюдаются и в этом секторе", – сказала еврокомиссар по вопросам прав потребителей Вера Журова.

