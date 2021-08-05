ЕС выделяет деньги для жертв засухи в Казахстане

Европейский Союз выделяет 200 000 евро, чтобы помочь жертвам засухи в Казахстане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в РК.
"В ответ на засуху, которая затронула значительную часть Казахстана с июня, Европейский Союз выделяет 200 000 евро (более 100 миллионов тенге) в качестве гуманитарного финансирования для оказания жизненно важной поддержки. Помощь получит около 6 000 человек в наиболее пострадавших районах Мангистауской и Туркестанской областей", – говорится в сообщении.
Данное финансирование ЕС поддерживает Красный Полумесяц Казахстана в оказании чрезвычайной помощи наиболее пострадавшим путем распределения денег, позволяющих им удовлетворять свои повседневные потребности после потери средств к существованию и источников продовольствия из-за засухи.
Также проводятся мероприятия по повышению осведомленности о рисках для здоровья, связанных с засухой и чрезвычайно высокими температурами, такими как тепловой удар и пожарная безопасность.
Отмечается, что финансирование является частью общего вклада Европейского Союза в Чрезвычайный Фонд помощи при стихийных бедствиях (DREF) Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
С начала июля западные и южные регионы Казахстана испытали сильную жару, которая вызвала повсеместную засуху во многих районах. Период засухи привел к пересыханию естественных водоемов и засушливости земель, что привело к нехватке естественных пастбищных кормов и водных ресурсов для животных.
В результате погибло большое количество домашнего скота, являющегося ключевым источником средств к существованию для многих в стране. На сегодняшний день пострадало более 70 000 человек, большинство из которых являются мелкими скотоводами, чей доход полностью зависит от их поголовья скота. По сообщениям, более 84 процентов пострадавших находятся в Мангистауской области.