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ЕС выразил просьбу о проведении следующей встречи в Казахстане - Президент РК
Асель Есетова
Президент Казахстана отметил значимость состоявшейся встречи, направленной на урегулирование ситуации в Украине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Считаю важной инициативу Казахстана и Беларуси о проведении встречи в Минске с целью обсуждения и обмена мнениями по этим проблемам", - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в ходе встречи нашей страной было инициировано рассмотрение вопроса оказания гуманитарной помощи населению Донбасса и Луганска.

"Казахстан также готов принять участие в ее обеспечении. Я выдвинул предложение об объявлении перемирия на время доставки гуманитарных грузов с обеспечением специального коридора для их прохождения. В данном процессе должны участвовать и другие, кроме России, страны", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что одной из тем состоявшейся встречи были возможные последствия соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом для стран Таможенного союза.

"Проблема заключается в том, что в результате данной ассоциации будут полностью устранены барьеры для ввоза товаров из стран Европы в Украину. Это значит, что качественные и дешевые европейские товары будут ввозиться в Украину, а товары этой страны экспортироваться в Россию, а также нашу страну. Нам следует это учитывать. Совместно с руководителями Европейской комиссии были рассмотрены вопросы того, чтобы имплементация договора об ассоциации не повредила торговым отношениям наших стран. Было принято решение о создании рабочей группы, которая будет работать над данными вопросами и при необходимости вносить изменения в договоренности Украины с Европейским союзом", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что одной из главных целей состоявшегося мероприятия была организация встречи президентов России и Украины.

"У Казахстана и Украины имеются исторические связи. Торговля с Украиной занимает большую долю во внешней торговлей нашей страны. У нас всегда были доверительные отношения, и мы сильно переживаем за то, что происходит в Украине. Я приложил все силы для того, чтобы стороны достигли договоренности и решили имеющиеся вопросы. Необходимо прийти к компромиссу, что означает определенные взаимные уступки. Личная встреча между Владимиром Путиным и Петром Порошенко - главный итог сегодняшнего мероприятия", - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на важность договоренности о продолжении подобных встреч и поэтапное решение проблем.

"Возможно, следующая встреча состоится в Казахстане, о чем выразил просьбу Европейский союз. Мы дали соответствующее согласие. В любом случае любые переговоры лучше конфликтов. Наше участие в этой встрече имело свое значение, доверие к Казахстану имеется и с той и с другой стороны. Мы объективны, желаем мира, а также достижения договоренности между Россией и Украиной, помогая налаживанию сотрудничества и взаимопонимания между ними", - сказал Президент Казахстана.

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