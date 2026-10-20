Ещё 10 медалей завоевала сборная Казахстана на Азиатских Пара играх

В активе сборной Казахстана теперь 15 медалей, включая три "золота"

Фото: Национальный паралимпийский комитет

Казахстан отметился ещё десятью медалями на Азиатских Пара играх, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В велоспорте на треке Анастасия Калаус стала серебряным призёром в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров среди женщин. В аналогичной дисциплине у мужчин Кирилл Ильюкевич завоевал бронзовую медаль.

В соревнованиях по пара дзюдо Альфия Тилеккабыл заняла третье место в весовой категории до 52 кг в классе J1.

Легкоатлет Еламан Жоламан завоевал серебряную медаль в толкании ядра в классе F35.

В соревнованиях по пара пауэрлифтингу Турсынай Кабыл стала серебряным призёром в весовой категории до 41 кг. У мужчин Станислав Шакиев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг.

В плавании Диас Кенжебек завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S10. Кроме того, сборная Казахстана заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров в категории 20 очков.

Роман Потапов стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Виктор Волков завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S13.