Еще 101 авиапассажира отправили на стационарный карантин в Нур-Султане

В Нур-Султане 101 пассажира отправили на стационарный карантин за отсутствие ПЦР-теста, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.
"Сегодня ночью в аэропорт Нур-Султана приземлились 6 самолетов, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana, Вelavia и Flydubai. У 101 пассажира отсутствовали или были просрочены ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, после сдачи ПЦР тестов пассажиров отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар.
Напомним, ранее прибывших в Нур-Султан двух иностранцев депортировали
за отсутствие ПЦР-теста.