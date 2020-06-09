Еще 110 тысяч казахстанских семей получили финансовую помощь от фонда "Birgemiz"

Общество
Айдана Демесинова
Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Еще 110 тысяч казахстанских семей получили финансовую помощь от фонда "Birgemiz". Об этом сообщил первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, передает Kazpravda.kz.   

"Дорогие друзья, хочу сообщить, что по поручению Елбасы фондом "Birgemiz" проведена третья волна единовременных выплат. По 50 тысяч тенге получили еще 110 тысяч наиболее нуждающихся семей из малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Таким образом, на сегодня общественным фондом, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, прямой адресной поддержкой охвачено более 470 тысяч семей или 1,6 млн казахстанцев", – написал Байбек в Facebook.

По его словам, молодежное крыло"Jas Otan", мобилизовав более 5 тысяч волонтеров по всей стране, обеспечило доставку порядка 256 тыс. семей продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. 5 миллионов масок бесплатно переданы 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения.

"За счет средств фонда "Birgemiz" в Мактааральском районе продолжается строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык. С первых дней ЧС нуротановцами со всей страны направлено в Туркестанскую область свыше 1 000 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, одежда, стройматериалы и средства личной гигиены. Выражаю искреннюю благодарность всем однопартийцам, жасотановцам, региональным филиалам партии за оперативную и слаженную работу. Отдельное спасибо всем меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы. Уже на этой неделе мы начнем вручать благодарственные письма от лидера нашей партии Нурсултана Абишевича Назарбаева", – добавил первый заместитель председателя партии "Nur Otan".

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