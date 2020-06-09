Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Еще 110 тысяч казахстанских семей получили финансовую помощь от фонда "Birgemiz". Об этом сообщил первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, передает Kazpravda.kz
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"Дорогие друзья, хочу сообщить, что по поручению Елбасы фондом "Birgemiz" проведена третья волна единовременных выплат. По 50 тысяч тенге получили еще 110 тысяч наиболее нуждающихся семей из малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Таким образом, на сегодня общественным фондом, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, прямой адресной поддержкой охвачено более 470 тысяч семей или 1,6 млн казахстанцев", – написал Байбек в Facebook
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По его словам, молодежное крыло"Jas Otan", мобилизовав более 5 тысяч волонтеров по всей стране, обеспечило доставку порядка 256 тыс. семей продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. 5 миллионов масок бесплатно переданы 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения.
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"За счет средств фонда "Birgemiz" в Мактааральском районе продолжается строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык. С первых дней ЧС нуротановцами со всей страны направлено в Туркестанскую область свыше 1 000 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, одежда, стройматериалы и средства личной гигиены. Выражаю искреннюю благодарность всем однопартийцам, жасотановцам, региональным филиалам партии за оперативную и слаженную работу. Отдельное спасибо всем меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы. Уже на этой неделе мы начнем вручать благодарственные письма от лидера нашей партии Нурсултана Абишевича Назарбаева", – добавил первый заместитель председателя партии "Nur Otan".