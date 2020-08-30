Еще 126 человек в Казахстане заразились КВИ

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 126 новых случаев коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает официальный сайт coronavirus2020.kz, из 126 инфицированных 52 – без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общее число/бессимптомные): город Нур-Султан - 7/4, город Алматы - 16/3, город Шымкент - 1/1, Акмолинская область - 6/2, Актюбинская область – 2/1, Атырауская область - 11/11, Восточно-Казахстанская область - 24/3, Жамбылская область - 3/0, Западно-Казахстанская область - 4/2, Карагандинская область - 17/13, Костанайская область - 8/2, Павлодарская область - 7/3, Северо-Казахстанская область - 12/2, Туркестанская область – 8/5.
Всего в стране выявлено 105 684 случая коронавирусной инфекции.
