Еще 13 участков для Bus Lane выделят в Астане

Общество
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Талгат Исенов
Фото Kazpravda.kz
В текущем году в Астане будут введены еще 13 участков для Bus Lane, передает Kazpravda.kz со ссылкой на главу управления пассажирского транспорта города Бекмырзу Игенбердинова.

"На сегодняшний день продолжается поэтапное внедрение выделенных полос движения общественного транспорта Bus Lane. Эти линии были введены в 2015 году на шести улицах, что дало положительный эффект в увеличении средней скорости автобусов до 12–15 процентов. В 2016 году выделенные полосы были внедрены еще на 5 улицах. В текущем году до конца мая мы планируем внедрить Bus Lane еще на 13 участках дорог Астаны. Тем самым ожидается повышение движения общественного транспорта в два раза и сокращение ожидания пассажирами автобусов до 5–7 минут", – сообщил Игенбердинов на заседании экспертного клуба Astana Expert Club.

Он отметил, что в проект Bus Lane входят не только общественный, но и специальный транспорт, скорая помощь.

Также в столице в текущем году будут установлены 150 новых дорожных указателей.

"Имеющиеся в городе дорожные указатели не всегда хорошо читаемы и в условиях интенсивного движения довольно затруднительно различать на них указанную информацию. Планируется установка новых информационных дорожных указателей, которые будут отличаться большим размером – порядка 4 на 2 метра", – добавил Бекмырза Игенбердинов.

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