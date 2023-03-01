Еще 19 казахстанских компаний смогут экспортировать продукцию в Саудовскую Аравию

В реестр предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Саудовскую Аравию, были включены еще 19 казахстанских компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Это 15 казахстанских мясоперерабатывающих заводов и 4 компании по производству меда и пчеловодческой продукции.

Таким образом, в реестре находятся 34 отечественных сельхозтоваропроизводителя, которые могут поставлять продукцию животного происхождения в Саудовскую Аравию.

С актуальной версией реестра можно ознакомиться по ссылке.