В Туркестанской области к газопроводу на днях подключена очередная группа потребителей голубого топлива. Местные жители ждали этого события больше десяти лет.

Новое руководство национальной компании «QazaqGaz» оперативно решило многолетнюю проблему с газификацией 22 населенных пунк­тов в Туркестанской области. В компании отмечают, что работа по обеспечению отечественных потребителей надежными поставками газового топлива ведется постоянно.

В рамках рабочей поездки по южным регионам республики новый председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов не только посетил ключевые объекты газотранспортной инфраструктуры региона, но и принес хорошие вести для жителей 22 поселков.

– В Туркестанской области была многолетняя проблема – 22 населен ных пункта никак не удавалось подключить к газу. С приходом в «QazaqGaz» мы сразу же начали решать этот вопрос, и сегодня почти 60 тысяч местных жителей получили доступ к природному газу. Мы и дальше настроены оперативно решать проблемы газификации населения Казахстана, – заявил на встрече с жителями Санжар Жаркешов.

О том, как удобно иметь доступ к природному газу у себя дома, рассказала Мастура Жусупова из аула Теке, которая почти всю свою жизнь была вынуждена в холодное время года топить печь, чтобы согреть дом.

– Я 45 лет проработала учителем в школе. Каждый день зимой мне приходилось возиться с углем, топить печь, я переживала, чтобы дом не остыл, а ведь перед учениками мне всегда нужно было выглядеть опрятно. Позже все эти хлопоты взяла на себя невестка, но ей тоже было трудно. Теперь же у нас в доме появился газ, и сейчас мы за отопление совершенно не переживаем. Нам комфортно, дома у нас тепло. Всегда поддерживается комфортная температура, и всегда готов чай. В этот священный месяц Рамадан Вы принесли нам большое благо. Спасибо Вам! – не скрывая позитивных эмоций, обратилась она к руководству «QazaqGaz».

В компании отмечают, что это только начало, и активное подведение газа к населенным пунктам продолжится. В частности, планы по дальнейшей газификации регио­на Санжаром Жаркешовым были детально обсуждены на встрече с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым.

– Основные сложности в процессе газификации – это недоброкачест­венное строительство газовой инфра­структуры и несоблюдение строительных норм частными подрядными организациями. Кроме того, трудности возникают при передаче объектов на баланс газовой компании, так как они не всегда отвечают необходимым требованиям и нормам безопасности, а также не учитываются расходы на их дальнейшую эксплуатацию. Сейчас все эти вопросы находятся на особом контроле, прорабатываются способы их решения, – отметил глава «QazaqGaz».

Учитывая, что по южным регионам республики проходят ключевые магистральные газопроводы Казахстан – Китай и газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент, неудивительно, что здесь же расположены и одни из самых важных объектов газовой системы.

В рамках осмотра этой газотранс­портной инфраструктуры Санжар Жаркешов побывал на различных объектах, включая компрессорную станцию «Туркестан», запущенную для увеличения пропускной способности МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент с 10 млрд м³⁄год до 15 млрд м³⁄год. Сегодня эта станция играет важную роль в обеспечении бесперебойной транспортировки газа в южные регионы Казахстана для покрытия ежегодно растущих потребностей, особенно в период пиковых нагрузок в отопительный сезон.

Также руководство компании посетило Акбулакское линейно-производственное управление, осуществляющее контроль работы компрессорных станций и газо­распределительных систем; компрессорную станцию КС-4 «Кулан» нитки «С» магистрального газопровода Казахстан – Китай и учебно-курсовой комбинат АО «Интергаз Центральная Азия». Еще одним объектом, где побывали представители головного офиса «QazaqGaz», стала Амангельдинская группа месторождений газа, проектной мощностью 700 млн м³ сырого газа в год. В прошлом году здесь было добыто 278 млн м³ газа.

По словам Санжара Жаркешова, развитие новых месторождений и расширение пропускной способнос­ти имеющихся газопроводов имеют большое значение, поскольку внут­ренние потребности Казахстана в голубом топливе неуклонно возрастают, и решение этих вопросов требует смелых решений.

– Сегодня МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент, главная наша газовая артерия, работает на пределе своих возможностей. Поскольку Глава государства дал прямое поручение обеспечить газом в первую очередь внутренний рынок страны, одним из решений этого вопроса станет строительство второй «нитки» газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент мощностью более 10 миллиардов кубических метров, – анонсировал планы на будущее Санжар Жаркешов.–