Еще 245 казахстанцев заболели КВИ за сутки. Прирост составил 2%
В Казахстане число заразившихся КВИ достигло 12 312 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 5 июня сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 255 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,0%", - говорится в информации.
В разрезе регионов:
город Алматы - 49 (1,8%), Карагандинская область - 48 (4,7%), город Нур-Султан - 35 (1,5%), Западно-Казахстанская область - 22 (2,9%), город Шымкент - 15 (1,7%), Алматинская область - 11 (2,7%), Мангистауская область - 11 (3,6%), Атырауская область - 10 (0,9%), Восточно-Казахстанская область - 9 (5,7%), Жамбылская область - 7 (1,7%), Актюбинская область - 6 (1,6%), Акмолинская область - 5 (3,0%), Павлодарская область - 5 (2,2%), Туркестанская область - 5 (1,3%), Костанайская область - 4 (2,1%), Кызылординская область - 3 (0,7%).