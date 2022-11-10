Еще 40 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия

141 погибшего тюленя обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Напомним, 7 ноября сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и представитель Ассоциации рыбных хозяйств – BD по региону на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе нашли 101 тушу мертвых тюленей.

По состоянию на 12:00 часов 10 ноября обнаружена уже 141 туша.

8 ноября на место выехала комиссия.

Как сообщили в Минэкологии, были отобраны гистологические пробы внутренностей погибших тюленей, чтобы проверить на наличие возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). Пробы направлены в лабораторию Национального референтного центра по ветеринарии, результаты предварительно будут готовы через 2 недели.

Кроме того, продолжили в ведомстве, на месте обнаружения погибших тюленей отобраны пробы для определения вирусологического, бактериологического происхождения заболеваний, также для серологических, гормональных и токсикологических исследований.

«Сотрудниками Центра изучения и реабилитации тюленей произведены срез усов для определения возраста и отбор проб тканей печени на наличие тяжелых металлов в организме. Сотрудниками Института гидробиологии и экологии произведены замеры и отобраны зубы и когти для определения возраста, также отобраны пробы для проведения гистологических исследований структурных изменений. Предварительные результаты будут через месяц», – добавили в Минэкологии.

9 ноября туши погибших тюленей были собраны.

Факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован в отделе полиции Тупкараганского района.