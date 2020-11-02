Еще 442 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Всего в стране подтверждено 112 860 случаев, из них: в городе Алматы - 14777(+21), в городе Нур-Султан - 14625(+28), в Атырауской области - 11302(+3), в Карагандинской области - 10590(+16), в ВКО - 10295 (+245), в ЗКО - 7037(+13), в городе Шымкент - 5240(+0), в Алматинской области - 5158(+2), в СКО - 4503(+35), в Павлодарской области - 4301(+30), в Жамбылской области - 4191(+3), в Акмолинской области - 3777(+27), в Костанайской области - 3654(+13), в Туркестанской области - 3418(+0), в Мангистауской области - 3405(+2), в Актюбинской области - 3325(+4), в Кызылординской области - 3262(+0).