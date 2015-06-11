Еще 500 солдат направят США в Ирак

Администрация президента США Барака Обамы намерена направить около 500 американских военных инструкторов и советников в Ирак в качестве дополнительной помощи властям этой страны в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "РБК".
По информации электронной версии американской газеты Wall Street Journal, "Обама должен направить около 500 американских военнослужащих в стратегически важный регион Ирака, чтобы помочь в проведении решающей контратаки против боевиков ИГ". Вашингтон намерен помочь Багдаду вытеснить членов группировки из провинции Анбар. Ее административный центр – город Рамади – был захвачен боевиками в мае этого года.
Как отмечается, в ноябре 2014 года Обама распорядился отправить в Ирак дополнительно около 1,5 тыс. военнослужащих. Таким образом, их общее число в этой стране было доведено до 3 080, включая советников, инструкторов и вспомогательный персонал.
Газета New York Times также сообщила, что США намерены создать военную базу в провинции Анбар. Издание отмечает, что планируется расширить силы, которые формируются в провинции из числа членов племен, с 5,5 тыс. до 10 тыс. Кроме того, как ожидается, будет поставлена цель – набрать дополнительно примерно 3 тыс. солдат в Ираке, чтобы компенсировать недавние потери.