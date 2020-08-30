Еще 543 казахстанца заболели пневмонией с признаками КВИ
Зарегистрировано 543 случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, передает Kazpravda.kz.
По информации официального сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки выяылкно 543 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 32 человека выздоровели. Также зарегистрировано 2 летальных исхода.
Всего с 1 августа в Казахстане заболели пневмонией с признаками COVID-19 25 658 человек, летальных случаев - 284, выздоровевших - 5 549.