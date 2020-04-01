Еще 6 жителей Кызылординской области заболели коронавирусной инфекцией
Айдана Демесинова
Еще 6 жителей казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11.50 часов 1 апреля 2020 года в Казахстане сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazpravda.kz.
"Зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области. Всего в стране подтверждены 369 случая регистрации коронавируса, из них:в Нур-Султане – 184, Алматы – 84, Кызылординской области - 24, Атырауской области - 16, Акмолинской области - 16, Карагандинской области - 14, Алматинской области - 8, Туркестанская область - 5, Жамбылской области - 3, Актюбинской области - 3, СКО - 3, Шымкенте - 3, ВКО - 2, ЗКО - 2, Павлодарской области - 1,Мангистауской области - 1", - говорится в сообщении.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.