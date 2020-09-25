Еще 61 случай заболевания КВИ зафиксировали в РК за сутки
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 61 человека. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 25 сентября сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5 город Алматы - 5 Акмолинская область - 3 Актюбинская область - 1 Алматинская область - 2 Атырауская область - 3 Восточно-Казахстанская область - 18 Жамбылская область - 1 Западно-Казахстанская область - 3 Карагандинская область - 6 Костанайская область - 3 Павлодарская область - 4 Северо-Казахстанская область - 5 Туркестанская область - 2