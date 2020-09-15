Еще 65 казахстанцев заразились коронавирусом

За прошедшие сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Kazpravda.kz.
Всего в стране подтверждено 106 920 случаев, из них:
в городе Алматы - 14324(+2),
в городе Нур-Султан -13946(+3),
в Атырауской области - 11015(+9),
в Карагандинской области - 10198(+5),
в ВКО - 8425(+20),
в ЗКО - 6822(+7),
в городе Шымкент - 5183(+0),
в Алматинской области - 4940(+3),
в Жамбылской области - 4107(+0),
в СКО - 4024(+6),
в Павлодарской области - 3878(+1),
в Костанайской области - 3451(+2),
в Акмолинской области - 3447(+3),
в Туркестанской области - 3359(+3),
в Мангистауской области - 3337(+0),
в Кызылординской области -3233(+0),
в Актюбинской области - 3231 (+1).
