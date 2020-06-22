Еще 7 казахстанцев умерли от коронавируса

В Казахстане зарегистрировано семь случаев с летальным исходом от коронавируса, передает Kazpravda.kz. Смерти зафиксированы в:
в городе Нур-Султан Мужчина 1967 года рождения, Женщина 1967 года рождения, Мужчина 1956 года рождения, Женщина 1951 года рождения, Мужчина 1962 года рождения, Мужчина 1975 года рождения в Костанайской области Мужчина 1949 года рождения
"Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции", - говорится в распространяемом сообщении.
Всего в стране зарегистрировано 127 случаев с летальным исходом.