Еще 9 домов закрыли на карантин в Нур-Султане

Еще 9 домов Алматинского района взяли на карантин в Нур-Султане. На территории, где находятся эти дома, введены ограничительные меры, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
"Постановлением Главного государственного санврача столицы Саркыт Бейсеновой в квадрате улиц Абылайхана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина введены ограничительные мероприятия. По периметру установлены ограждающие знаки, дежурят полицейские. 9 домов данного участка взяты на карантин: ул. Мусрепова 4, 7, 7/1, ул. Рыскулбекова 4/1, 4/3, 16/1, 8а, ул. Мустафина 21, 21/5. Жителям данных домов запрещается выходить из дома, за исключением в близлежащие продмагазины, лекарства с заказом на дом. Силами военных на участке проводится масштабная работа по дезинфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный участок был взят на карантин в силу того, что за короткий промежуток времени пациенты, у которых диагностировали коронавирус, проживали в квадрате улиц Абылайхана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина.
"Всего в Нур-Султане на 16 апреля карантин действует на 22 объектах: 4-объектах здравоохранения, 2-общежитиях , 3 частных офисах, ГККП ЦСО "Шарапат", в ЖК по ул.Улы-Дала, 17/1, ул.38, д.10, ул.Е-10, д.2, ул.Бастобе,33, ул.Сыганак, 18/1, ул.А.Чехова, 40, ул.Мусрепова,7, ул. Рыскулбекова,8а, ул.Брусиловского,18, ул.187, д.20, ул. Иманова, 41, в домах, расположенных в квадрате улиц Абылайхана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина", - добавили в пресс-службе.
Напомним, карантин снят
с автопарка №1, двух общежитий, 10 подъездов, трех медорганизаций.