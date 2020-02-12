В век Интернета найти информацию не составляет большого труда, особенно для молодежи. Но помощь центра, куда можно прийти и получить грамотную актуальную консультацию, лишней не будет, уверены североказахстанские активисты.

Главное, что это не госучреж­дение, не нужно записываться заранее, занимать очередь. Да и вообще можно просто отправиться за покупками на городской рынок и заодно… проконсультироваться. Консалтинг-центр разместился под крышей крупного торгового комплекса в центре Петропавловска. Здесь молодые люди могут расспросить о действующих в стране государственных программах, узнать, с чего начать работу по открытию собственного бизнеса, где можно трудоустроиться при наличии диплома и минимального опыта, какие есть варианты по приобретению жилья.

Конечно, механизмы поддержки молодежи подробно расписаны в соответствующих документах, да только мало кто их читает. Потому задача «Кеңес орталығы» – донести полезную информацию доступным языком, обратить внимание на нюансы, а главное, заинтересовать.

На этом сделала акцент замес­титель председателя Северо-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» Асем Рахметова, которая приняла участие в открытии консалтинг-центра.

– В этом центре, я думаю, наша молодежь сможет получить не только консультацию, но и добрые советы. Хочется, чтобы консультанты не вели себя, как чиновники, а реально помогали выбрать подходящую госпрограмму каж­дому обратившемуся, – подчерк­нула Асем Рахметова. – Сейчас есть много ребят, которые через социальные сети зарабатывают на государственных программах: собирают полную информацию о них и платно консультируют. В этом центре такие услуги будут бесплатными.

Консультации будут проходить четыре раза в неделю (вторник – пятница) в дневное время.

– Это центр для молодежи, которая не имеет возможности прийти в государственные органы или по каким-то причинам стесняется. Именно поэтому консалтинг-центр открывается на территории рынка, – добавил председатель областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Абылайхан Кайроллаев. – Мы в своих аккаунтах в социальных сетях расписываем, когда и кто принимает. У нас здесь будут проводить приемы представители Жилстройсбербанка, Центра занятости, палаты предпринимателей «Атамекен», государственных органов, депутаты. По итогам каждого месяца будем проводить анализ, оценивать, какие вопросы больше интересуют молодежь, и с учетом этого корректировать график работы. Также планируем проводить различные мероприятия с молодежью, которая работает на территории рынка. Главная наша задача – быть ближе к молодежи.