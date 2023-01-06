Еще дороже

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Елена Ульянкина

В Караганде выросли тарифы на воду, канализацию и отопление.

Ощутимее остальных коммунальных услуг подорожало отопление – на 13,4%. Если в прошлом году тариф для населения составлял 126,8 тенге с квадратного метра, то в наступившем – 143,8 тенге. Он действует для тех потребителей, у которых нет общедомовых счетчиков тепла. Для тех, у кого приборы учета стоят, комуслуга подорожала с 3 729 до 4 229 тенге за гигакалорию.

Стоимость горячей воды для карагандинцев выросла на 12% – с 396 до 443 тенге за кубометр. Услуги канализации стали дороже на 8%, цена на них увеличилась с 98,03 до 105,88 тенге за кубометр. А вот тариф на холодную воду поднялся на 7%: до 1 января он составлял 108,33 тенге за куб, а теперь – 115,91 тенге. Надо отметить, что питьевая вода в угольной столице – одна из самых дорогих в Казахстане. Больше платят за нее только жители Мангистауской области.

Все новые тарифы утвердил департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

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