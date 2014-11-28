Еще два радиоактивных вагона задержаны в Костанайской области

Происшествия
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Аслан Кудабаев
На территории Костанайской области обнаружено и задержано еще два вагона с превышением уровня радиации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента ЧС региона.

"27 ноября в 09.30 при пересечении радиационного комплекса "Янтарь" два вагона № 60883642 и № 60495512, груженные цветной рудой, не прошли радиационный контроль. Радиационные показатели составляют 4,8 мкЗв/ч при максимально допустимом значении 2,0 мкЗв/ч. В данный момент вышеуказанные вагоны находятся в отстойнике 81-го пути станции Тобол", – говорится в сообщении.

"Вместе с тем, – отметил главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за коммунальными и промышленными объектами РГУ "Костанайское городское управление по защите прав потребителей" Турар Шандаулов, – все документы на перевозку опасных грузов в порядке, радиоактивный фон также в норме. Более полное заключение по факту проверки будет предоставлено позже. Причиной же задержки вагонов стало отсутствие ТОО "Алтын тау СП SERGO" в списках по перевозке опасных грузов в отделении пограничного контроля "Тобол"".

Напомним, 3 ноября на территории Костанайской области были также обнаружены и задержаны два вагона с брикетированной рудой, в которых был зафиксировано превышение уровня радиации. Вагоны следовали грузовым поездом сообщением "Мангышлак – Астана". В них было зафиксировано превышение уровня радиации на 4,8 мкЗв/ч. Как выяснилось в ходе дальнейших исследований, превышение радиации было лишь на расстоянии 30 сантиметров. Оно было нейтрализовано с помощью полога, которым и накрыли вагоны. 

Позже эти вагоны были отправлены по месту назначения в Алтын Тау Акмолинской области. 

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