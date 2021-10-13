Еще две больницы возобновляют плановую госпитализацию в Нур-Султане

Ежедневно мобильные бригады совершают свыше двух тысяч выездов на дом к амбулаторным пациентам с КВИ. О ситуации по лечению больных коронавирусом на брифинге в СЦК рассказал руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
«На 12 октября в организациях первичной медико-санитарной помощи 2573 пациента получают лечение от коронавирусной инфекции и 16 человек с вероятными случаями - амбулаторно на дому. Ежедневно мобильные бригады совершают порядка двух тысяч выездов на дом к амбулаторным пациентам для контроля лечения», - сообщил Тимур Муратов.
По его информации, на сегодня в городе 758 детей с диагнозом КВИ получают амбулаторное лечение и 48 – стационарное, тяжелых случаев среди детей в столице нет.
Глава горздрава также пояснил, как будет восстанавливаться плановая госпитализация и лечение пациентов в столичных больницах.
«Многие граждане сейчас обеспокоены вопросом приостановки плановой госпитализации и лечения в городских больницах, которые были задействованы как ковидные стационары. В период пика заболеваемости это было необходимой и вынужденной мерой. 6 октября плановая госпитализация в круглосуточный и дневной стационары возобновлена для многопрофильной городской больницы №2, также на этой неделе пациентов для планового лечения начнет принимать наша 1-ая городская больница, которая в июле была перепрофилирована в инфекционный стационар и пролечила более 4 тысяч пациентов», - сообщил спикер.
Главный врач столицы также напомнил о сезоне гриппа, начало которого совпало с увеличением случаев заболевания КВИ.
«В этом году эпидемиологическая ситуация осложнена тем, что период сезонного гриппа пришелся с ростом коронавирусной инфекции. Оба вируса респираторные, поэтому важно получить прививки вовремя, так как именно они снижают вероятность инфицирования вирусами и защищают от осложнения заболевания. Можно подчеркнуть, что благодаря вакцинации и выработке коллективного иммунитета снижается уровень заболеваемости, мы постепенно возвращаемся в прежний ритм жизни и смягчаются карантинные меры. В качестве профилактических мер также продолжается вакцинация граждан против гриппа», - заключил он.