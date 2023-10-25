Еще три медали завоевали казахстанские палуаны на Пара играх

«Серебро» и две «бронзы» принесли сборной единоборцы, передает Kazpravda.kz

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Жанбота Аманжол, выступающий в весе до 90 килограммов, завоевал серебряную медаль. В борьбе за золотую медаль он уступил спортсмену из Кореи Ли Джунгу.

В свою очередь, Галымжан Смагулұлы завоевал бронзовую медаль. В схватке за третье место наш соотечественник одолел борца из Узбекистана. Поединок проходил в весовой категории до 90 кг.

Тем временем, Алишер Гариполлаев завоевал бронзовую медаль по пара таеквондо. В схватке за третье место наш соотечественник одолел борца из Японии Чакира Ито со счетом 11:34. Поединок проходил в весовой категории 80+ кг.

На данный момент в копилке Казахстана 23 медали: 5 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых.

IV Азиатские Пара игры – 2022 проходят в китайском Ханчжоу.