Коронавирус
Еще две области Казахстана перешли в "красную" зону по коронавирусу
В Минздраве представили матрицу эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 21 апреля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно матрице, в "красную" зону перешли Кызылординская и Мангистауская области.
Так, в "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.