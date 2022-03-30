Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы

Граждане Казахстана временно освобождены от визовых требований в Черногории, тогда как в Омане теперь они могут находиться без визы до 14 суток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

Как сообщили в ведомстве, граждане Казахстана с действующим паспортом могут въезжать, следовать транзитом и находиться на территории Черногории без визы в течение 30 дней в период с 1 апреля 2022 года по 31 октября 2022 года.

Правительство же Омана внесло Казахстан в список стран с безвизовым режимом въезда.

Казахстанцы могут въезжать в Оман без визы сроком до 14 суток. В случае, если граждане РК планируют поездки в Оман на срок более 14 суток, они обязаны оформить визу соответствующей категории.

В список стран первой группы также входят США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур. Из стран СНГ только Казахстан и Россия, отметили в комитете.