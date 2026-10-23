Еще две золотые медали завоевал Казахстан на Азиатских Пара играх

В активе национальной сборной уже 48 медалей: 12 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая

Фото: Национальный паралимпийский комитет

Сборная Казахстана дважды поднялась на высшую ступень пьедестала на Азиатских Пара играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В велоспорте на шоссе у мужчин в категории B Наиль Ермуханбет преодолел дистанцию 65 км за 2 часа 1 минуту 21 секунду и завоевал золотую медаль.

Кирилл Илюкевич показал результат 2 часа 11 минут 42 секунды и стал серебряным призёром.

В женской гонке на 55 км Анастасия Калаус финишировала с результатом 2 часа 5 минут 47 секунд, завоевав золотую медаль. Жулдыз Кайнарова показала время 2:09.43 и стала обладательницей серебряной награды.

Кроме того, сегодня, 23 октября, мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в парапауэрлифтинге, набрав 412,09 балла.

В составе команды выступили Давид Дегтярёв, Ерболат Карибай и Станислав Шакиев.

В активе национальной сборной 48 медалей: 12 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая, отметили в НОК.