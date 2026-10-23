Еще две золотые медали завоевал Казахстан на Азиатских Пара играх

Спорт,Азиада

В активе национальной сборной уже 48 медалей: 12 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая

Фото: Национальный паралимпийский комитет

Сборная Казахстана дважды поднялась на высшую ступень пьедестала на Азиатских Пара играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В велоспорте на шоссе у мужчин в категории B Наиль Ермуханбет преодолел дистанцию 65 км за 2 часа 1 минуту 21 секунду и завоевал золотую медаль.

Кирилл Илюкевич показал результат 2 часа 11 минут 42 секунды и стал серебряным призёром.

В женской гонке на 55 км Анастасия Калаус финишировала с результатом 2 часа 5 минут 47 секунд, завоевав золотую медаль. Жулдыз Кайнарова показала время 2:09.43 и стала обладательницей серебряной награды.

Кроме того, сегодня, 23 октября, мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в парапауэрлифтинге, набрав 412,09 балла.

В составе команды выступили Давид Дегтярёв, Ерболат Карибай и Станислав Шакиев.

В активе национальной сборной 48 медалей: 12 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая, отметили в НОК.

 

#золото #медали #Азиада

Популярное

Все
Синергия науки и бизнеса
Будущее зависит от каждого из нас
И согреют, и украсят
Из мастерской – на мировую витрину
Дом, где рождается творчество
Спорт для всех
Лучшие практики для профессионального роста
Ученый продвигает идею «Таза Қазақстан»
Песенная эстафета
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Обычный смартфон. Необыкновенная степь
Накануне Дня Республики Президент наградил граждан, внесших личный вклад в развитие страны
Эпоха ИИ: тенденции и перспективы
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Американский след в Баянаульских горах
Когда дружба – первый помощник
Миллионы лет под ногами
Золото начинается с работы
Molodoy и его мальтийский трофей
Цифровые инструменты для учителей
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Обеспечить безопасность информационного пространства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
С улыбкой по миру
Завтра День работников лесного хозяйства
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Казахстанские пловцы завоевали «серебро» на Азиатских Пара …
Азиатские Параигры: количество наград Казахстана превысило …
Казахстан завоевал четыре медали на этапе Гран-при по пулев…
Успешный старт в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]