Еще на 1646 увеличилось количество заболевших КВИ казахстанцев за сутки

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В Казахстане количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 76 799 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz
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"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 646 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 778 без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 236 / 166
город Алматы - 216 / 103
город Шымкент - 36 / 20
Акмолинская область - 53 / 29
Актюбинская область - 39 / 17
Алматинская область - 69 / 32
Атырауская область - 138 / 97
Восточно-Казахстанская область - 210 / 91
Жамбылская область - 48 / 23
Западно-Казахстанская область - 99 / 55
Карагандинская область - 140 / 53
Костанайская область - 52 / 25
Кызылординская область - 77 / 12
Мангистауская область - 47 / 15
Павлодарская область - 68 / 18
Северо-Казахстанская область - 99 / 7
Туркестанская область - 19 / 15
Всего в стране выявлено 76 799 заболевших.