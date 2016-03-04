​Еще не поздно узаконить

На сегодня от восточноказахстанцев принято 2 284 заявления на легализацию имущества на общую сумму 10 011 417 тыс. тенге. Жители региона легализуют имущество не только в пределах страны. Не так давно восточноказахстанец легализовал объект стоимостью 8 млн тенге, расположенный на территории Турции.

– Легализация направлена в первую очередь на сокращение объемов теневой экономики, – подчеркнула Лязиза Кенжетаева. – В условиях оптимизации расходов государственного бюджета привлечение дополнительных средств весьма актуально и своевременно. По поручению Главы государства в прошедшем году приняты необходимые меры по упрощению процедур легализации.

Гражданам, имеющим вклады в заграничных банках или располагающим неоформленной недвижимостью в Казахстане, государство предоставляет сегодня возможность вывести их из тени. По словам руководителя ведомства, до конца 2016 года казахстанцы могут узаконить то имущество, которое в силу различных обстоятельств не было зарегистрировано раньше.

По информации Восточно-Казахстанского филиала Национального банка, субъектами легализации открыто три текущих счета в филиалах банков второго уровня.