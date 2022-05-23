"Ещё нужно доказать" – Аружан Саин о мертвых душах в детских кружках и секциях

Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин ответила на обвинения о мертвых душах в детских кружках и секциях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.

На сегодня в ряде регионов Казахстана приостановлен прием детей в бесплатные секции и кружки из-за исчерпания бюджетных средств. Как заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, имеются пробелы в работе системы. Она допускает финансирование мертвых душ, завышение цифр посещений, дублирование поставщиков и финансирования, зачисление детей в секции и кружки поставщиками собственноручно. По его словам, нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков, а одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу. Кроме того, установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ.

В свою очередь Аружан Саин заявила, что недостаток средств для финансирования работы бесплатных кружков и секций детей связан с неправильным распределением бюджета со стороны местных исполнительных органов, которые не учли потребности своих регионов.

«Заложенных на год денег однозначно было недостаточно, они закончились в первые месяцы. В Министерстве культуры и спорта заявляют, что якобы дополнительные деньги выделяются, но по факту после заседания маслихатов мы видим, что деньги выделяются только для погашения долгов, которые сформировались перед поставщиками услуг за детей. Ни один регион не выделил достаточно денег на детей, кроме Атырауской области», - сказала Аружан Саин во время конференции по теме бесплатных творческих кружков и секций ArtSport в Нур-Султане.

По её словам, заявления о мертвых душах и недобросовестных поставщиках нужно доказать, прежде чем о них говорить.

«Если мы говорим про вопросы нецелевого использования бюджетных средств, то они есть по всем видам направления: и в здравоохранении, и в соцзащите, и в образовании, и наказывать детей за предполагаемые чиновниками нарушения никто не имеет права. Если есть недобросовестные поставщики, то их нужно выявить, доказать, что они совершают эти преступления, привлекать к ответственности тех, кто действует недобросовестно. А те, кто реально работает с детьми, делает свою работу, как положено, в соответствии с нормативно-правовыми актами, не должны страдать, потому что в итоге страдают дети. Я призываю всех действовать в рамках закона», - заявила Уполномоченный по правам ребенка.

Аружан Саин также удивилась избирательному подходу со стороны чиновников. Она привела в пример выявления нарушений в сфере здравоохранения, по итогам которых финансирование системы здравоохранения не прекращается.