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Экономика
Ещё об одном способе снижения цен на жилье рассказали в АРРФР
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на брифинге в СЦК рассказал о том, какое влияние на цены на недвижимость может оказать реализация объектов недвижимости, квартир, земельных участков, находящихся на балансе у банков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Представители СМИ отметили, что на балансе у банков есть много объектов недвижимости, квартир, земельных участков.

Журналисты подчеркнули, что по новому закону с прошлого года ограничен срок нахождения взысканного имущества на балансе банков в 3 года. В этой связи они поинтересовались, какое влияние это окажет на рынок недвижимости.

Олжас Кизатов ответил, что после того, как банк или микрофинансовая организация взыскивает имущество себе на баланс, он в течение трех лет должен продать.

«Раньше такого срока не было, и банки годами, десятилетиями держали у себя это залоговое имущество и не вовлекали в экономический оборот. Теперь что дадут эти изменения? Это даст толчок развитию рынка стрессовых активов, так как банки вынуждены продать это имущество в течение трёх лет. Когда установлен такой ограничительный срок, я думаю, что это приведет к формированию более справедливой стоимости, если будет формироваться рыночная стоимость со стороны банков», - пояснил он.

В этом случае, отметил спикер, и спрос со стороны инвесторов будет более высокий. 

«Относительно влияния этих процессов на снижение цен на недвижимость – это сложный вопрос, потому что цена на недвижимость формируется из многих факторов. Но я так думаю, что создание ликвидного рынка активов, где будет большое количество инвесторов, где будет доступ к купле-продаже в любое время стрессовых активов, когда объем операций будет увеличиваться, это в принципе приведет в последующем к снижению стоимости на недвижимость», - резюмировал Кизатов.

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