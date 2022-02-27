Ещё один автобусный рейс для эвакуации казахстанцев организовывает посольство РК в Украине

В посольстве Казахстана в Украине организовывают еще один автобусный рейс для эвакуации граждан РК, сообщает Kazpravda.kz.



"Уважаемые граждане Республики Казахстан! 28 февраля 2022 года в 09:30 утра от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан. Вместительность автобуса - 50 мест", - проинформировали в Telegram-канале диппредставительства.



Также пресс-служба указала адрес посольства: Киев, улица Юрия Ильенко, 26 и контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08 – моб.



"Актуальную информацию просим отслеживать в социальных сетях и мессенджерах Посольства Республики Казахстан в Украине: Инстаграм – kazembukr, Фейсбук – KazEmbassyUkr, Телеграм – t.me/KZembassyinUKR", - добавили в посольстве.



Сегодня утром стало известно, что первый автобус с казахстанцами пересек польскую границу.