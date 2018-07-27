Еще один человек упал с многоэтажки в Павлодаре

В Павлодаре погиб еще один человек в результате падения с большой высоты, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В начале второго часа на пульт скорой медицинской помощи поступил вызов, что с десятого этажа выпал мужчина. Противошоковую бригаду оперативно направили на улицу Толстого, 68. Диагноз выставлен как кататравма, то есть падение с высоты, повреждения, несовместимые с жизнью. Никаких документов при нем не было", – рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Павлодарской области Алмас Мекишев.
"Сегодня около 14:00 обнаружено тело мужчины 1980 года рождения, упавшего с десятого этажа. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – проинформировали в пресс-службе ДВД.
На месте происшествия работают полицейские, по данному факту начато досудебное расследование.
Буквально день назад аналогичный случай также произошел в Павлодаре. Женщина выпала с 11 этажа, приземлившись на голову прохожему
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