Свежий выпуск Еще один детский сад Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Теперь в поселке полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения.

На церемонии открытия говорилось о том, что рождаемость в регионе постоянно растет, соответственно и потребность в детских садах. По информации областного управления образования, работа по увеличению охвата детей предшкольной подготовкой ведется постоянно и целенаправленно. Всего три года назад этот показатель едва достигал 50%, а сейчас благодаря программе «Балапан» превышает 95%. Рост востребованности детских садов свидетельствует еще об одном отрадном факте – сокращении женской безработицы.



