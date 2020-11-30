Еще один долгострой сдали в Нур-Султане

В преддверии Дня Первого Президента завершено строительство многоквартирного жилого комплекса "Гарант". Это один из проблемных домов, история которого началась еще в 2011 году. Сегодня к нему подведены все инженерные сети, а жильцам осталось оформить документы. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"Во время наших традиционных объездов по долгостроям видели, как дольщики не верили, что дождутся завершения строительства ЖК. Во время возобновления строительства лед со стороны жителей тронулся. Дольщики активно участвовали в обсуждении хода стройработ.
Долгострой "Гарант" (район Сарыарка) – первый объект, который я посетил еще летом прошлого года с начала объездов. Проблем было много: необходимо было завершить каркас и фасад дома, установить окна, двери, зайти на внутреннюю отделку, подготовить всю документацию дома, спроектировать инженерные сети. И это только часть вопросов, над которыми мы день за днем работали. Нерадивый застройщик начал строить дом еще в 2011 году, в 2015 году он был признан долгостроем.
В преддверии Дня Первого Президента мы завершили строительство данного многоквартирного жилого комплекса, ввели его в эксплуатацию. К дому подведены все инженерные сети, жильцам осталось оформить договоры, после этого квартиры сразу же подключат к сетям.
В данном жилом комплексе порядка 170 семей, которые обрели свои долгожданные квартиры. Вопрос завершения долгостроев на контроле у Главы государства.
В прошлом году завершили строительство и ввели в эксплуатацию 10 ЖК, в текущем – планируем 20", – написал Алтай Кульгинов.