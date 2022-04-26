Еще один год

В Актау местные жители провели обряд вызова дождя. На площади у амфитеатра в 15-м микрорайоне собралось более 2 000 человек. Причины для беспокойства есть. Еще весна даже не везде началась, а метеорологи уже прогнозируют засуху. В мае умеренная засуха ожидается в ряде районов Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областей.

Как всегда, для необъятных просторов найдутся другие крайности. На юге прямо сейчас воды с избытком. 50 человек эвакуировали в Туркестанской области из-за подтоплений. Сильный ливень случился и в Алматы. Чтобы город, особенно его нижняя часть, снова и снова не превращался в Венецию, акимат разработал план строительства и реконструкции арычных сетей и ливневой канализации. Планируется создать единую сеть арыков, привести в порядок бесхозные и тупиковые, чтобы не только сбрасывать воду в период паводка, но и поливать деревья в летнюю жару.

Нехватка влаги в ряде регио­нов – такая же серьезная проблема, как нехватка практически всего и всех. Причем повсеместно. Периодически возникающий дефицит – от сахара до обычной офисной бумаги – напрягает. Сильнее всего, конечно же, напрягает нехватка денег.

Журналисты одного из цент­ральных казахстанских каналов грозят новому руководству забастовкой. Коллег можно понять: когда-то вполне престижная и достойно оплачиваемая профессия не только теряет актуальность перед напором современных и востребованных вайнеров и блогеров, но и не приносит актуального дохода. И в этом вопросе телевизионщики не одиноки – огромное количество людей в стране фактически работает за еду. То есть тратят все, что зарабатывают, на продукты питания. Про инвестиции, улучшение условий жизни или даже отдых не идет и речи.

Общество в большинстве своем погружается в режим экономии, что, впрочем, давно не новость. Если посмотреть статистику микрозаймов, то самым популярным будет кредит на две тысячи тенге до зарплаты, на которые приобретается китайская лапша и сладкая газировка.

На фоне вопроса благосостояния казахстанцев вновь в главных заголовках прозвучало: «Вторая республика». На этот раз в связи с готовящимися изменениями в Конституции. Глава государства на минувшей неделе говорил о закреплении нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов. И это принципиально. Не следует ожидать, что на следующее утро все сразу изменится к лучшему. Новый Казахстан не получится построить за один день. Тем более не получится просто взять хорошую, счастливую жизнь как спелое яблоко с ветки. Но стремиться к этому нужно. Ресурсы есть. Как в прямом смысле – природные, так и человеческие.

Для разнообразия вернемся от перспектив к новостям из ближайшего прошлого. За воскрес­ные сутки в Казахстане выявлено всего восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в двух городах – Алматы и Нур-Султане. Остальные регионы чисты. Новых случаев нет. В целом по стране 1 685 человек продолжают лечиться от COVID-19. Если нужно для того, чтобы корона не повторялась, проводить какой-то особый обряд, – готов это делать хоть каждую неделю.

Казахстанскому диджею Иманбеку снова удалось оказаться в нужное время в нужном месте. Вышло официальное видео совместного трека с американской певицей Salem Ilese. Доброжелатели предвосхищают вручение соотечественнику еще одной премии «Грэмми».

Завершим обзор событий недели доставкой Благодатного огня из Иерусалима в Казахстан. Традиция привозить частицу Благодатного огня поддерживается с 2007 года. Схождение Благодатного огня рассматривается как чудо и знамение того, что конец света не случится. Как минимум еще один год, до следую­щей Пасхи.