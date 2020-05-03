Еще один казахстанец скончался от коронавируса, новых заболевших – 36 человек

Еще один казахстанец скончался от коронавируса в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
"Зарегистрировано еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай от КВИ в городе Шымкент. Новых заболевших в Алматы – 7, Мангистауская область – 2, город Нур-Султан – 4, Атырауская область – 2, Карагандинская область – 1, город Шымкент – 5, Жамбылская область – 2, Туркестанская область – 1, Восточно-Казахстанская область – 3, Западно-Казахстанская область – 9.
Всего в стране подтвержден 3 913 случаев, из них:
– в Алматы – 1285;
– Нур-Султане – 690;
– Кызылординской области – 214;
– Карагандинской области – 155;
– г. Шымкент – 211;
– Акмолинской области – 100;
– Атырауской области – 177;
– ЗКО – 173;
– Жамбылской области – 148;
– Туркестанской области – 135;
– Алматинской области – 149;
– СКО – 30;
– Павлодарской области – 150;
– Актюбинской области – 153;
– Костанайской области – 50;
– Мангистауской области – 65;
– ВКО – 28.
"Зарегистрировано еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай от КВИ в городе Шымкент. Новых заболевших в Алматы – 7, Мангистауская область – 2, город Нур-Султан – 4, Атырауская область – 2, Карагандинская область – 1, город Шымкент – 5, Жамбылская область – 2, Туркестанская область – 1, Восточно-Казахстанская область – 3, Западно-Казахстанская область – 9.
Всего в стране подтвержден 3 913 случаев, из них:
– в Алматы – 1285;
– Нур-Султане – 690;
– Кызылординской области – 214;
– Карагандинской области – 155;
– г. Шымкент – 211;
– Акмолинской области – 100;
– Атырауской области – 177;
– ЗКО – 173;
– Жамбылской области – 148;
– Туркестанской области – 135;
– Алматинской области – 149;
– СКО – 30;
– Павлодарской области – 150;
– Актюбинской области – 153;
– Костанайской области – 50;
– Мангистауской области – 65;
– ВКО – 28.