Еще один казахстанец скончался от коронавируса, новых заболевших – 36 человек

Коронавирус
Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Еще один казахстанец скончался от коронавируса в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.    

"Зарегистрировано еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай от КВИ в городе Шымкент. Новых заболевших в Алматы – 7, Мангистауская область – 2, город Нур-Султан – 4, Атырауская область – 2, Карагандинская область – 1, город Шымкент – 5, Жамбылская область – 2, Туркестанская область – 1, Восточно-Казахстанская область – 3, Западно-Казахстанская область – 9.

Всего в стране подтвержден 3 913 случаев, из них:

– в Алматы – 1285;

– Нур-Султане – 690;

– Кызылординской области – 214;

– Карагандинской области – 155;

– г. Шымкент – 211;

– Акмолинской области – 100;

– Атырауской области – 177;

– ЗКО – 173;

– Жамбылской области – 148;

– Туркестанской области – 135;

– Алматинской области – 149;

– СКО – 30;

– Павлодарской области – 150;

– Актюбинской области – 153;

– Костанайской области – 50;

– Мангистауской области – 65;

– ВКО – 28.

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