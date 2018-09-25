Еще один кыргызстанский чиновник рискует лишиться должности
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МИД Кыргызстана внесет вопрос о дальнейшем пребывании Кылычбека Султана на посту посла КР в Республике Корея. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, распространенного сегодня, 25 сентября, сообщает Kyrtag.kg.
"Относительно пресс-конференции посла Кыргызской Республики в Республике Корея Кылычбека Султана, состоявшейся 24 сентября 2018 года, министерство обращает внимание "на очередное нарушение Султаном положений законодательства Кыргызской Республики, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики".
Кроме того, МИД "располагает сведениями, которые указывают на определенные нарушения со стороны самого посла и, в случае их подтверждения, будут переданы в соответствующие органы".
"Не исключаем, что именно указанные нарушения подвигли Кылычбека Султана на подобное поведение. В сложившейся ситуации министерство рассмотрит вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании Султана на занимаемой должности", - говорится в сообщении МИД КР.
Вместе с тем, министерство подчеркивает, что готово оказать соответствующим государственным органам полное и всестороннее содействие изучению информации, озвученной Султаном.
Также в ходе пресс-конференции посол озвучил историю приобретения ведомством в 2016 году автомобиля марки "Мерседес" с дипномерами посольства Кыргызстана в Малайзии за $100 тыс. По словам посла, данный автомобиль был приобретен незаконно и не прошел соответствующие процедуры легализации.
"Автомашину, оказывается, купили за границей и перевезли в Малайзию из-за пошлин. Стоимость и составила 100 тысяч долларов. Автономер, который якобы относится к посольству, был, оказывается, выдан МИДом Малайзии на основании ноты посольства Кыргызстана. Но официальный приказ мы не смогли найти", - заявил посол.
По его словам, с 2016 года по настоящее время он обращался в различные инстанции – ГКНБ, МИД, аппарат президента.
"Но ответа не дождался. А чиновники из МИД, замешанные в этом вопросе, продолжают там работать", - заявил Султан.