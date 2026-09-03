Еще один министр продолжит работу на своем посту

Указ опубликовала Акорда
Указом Главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева.
Карьера
1998-2002 гг. – служба в Вооруженных силах РК на офицерских должностях.
В 2002-2005 гг. – консультант, заведующий сектором Канцелярии Премьер-Министра РК.
2005-2011 гг. – заместитель заведующего Отделом, заведующий Отделом Аппарата Сената Парламента РК.
2011-2016 гг. – служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК.
2016-2017 гг. – заведующий Отделом Аппарата Сената Парламента РК.
2017-2019 гг. – заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.
2019-2022 гг. – заведующий Отделом Аппарата Сената Парламента РК.
2023-2025 гг. – судья Конституционного суда РК.
2025 года 9 января Указом Президента РК назначен министром юстиции РК.