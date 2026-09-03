Еще один министр продолжит работу на своем посту

Указом Главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева.