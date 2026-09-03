Еще один министр продолжит работу на своем посту

Кадровые назначения

Указ опубликовала Акорда

Фото: Минюст

Указом Главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева.

Карьера

1998-2002 гг. – служба в Вооруженных силах РК на офицерских должностях.

В 2002-2005 гг. – консультант, заведующий сектором Канцелярии Премьер-Министра РК.

2005-2011 гг. – заместитель заведующего Отделом, заведующий Отделом Аппарата Сената Парламента РК.

2011-2016 гг. – служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК.

2016-2017 гг. – заведующий Отделом Аппарата Сената Парламента РК.

2017-2019 гг. – заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

2019-2022 гг. – заведующий Отделом Аппарата Сената Парламента РК.

2023-2025 гг. – судья Конституционного суда РК.

2025 года 9 января Указом Президента РК назначен министром юстиции РК.

#назначение #Минюст #Акорда

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