В Усть-Каменогорске к лету появится новая парковая зона.

Небольшой парк задуман в районе перспективной застройки на левом берегу Иртыша. Как сообщили в акимате Усть-Каменогорска, зеленую зону обу­строят вдоль новой аллеи и украсят малым амфитеатром, фонтаном, площадкой для катания на скейт­бордах. В центре будет установлен памятник Сагадату Нурмагамбетову – Халық Қаһарманы, первому министру обороны Рес­публики Казахстан.

Основные работы по благоустройству планируется завершить к началу лета. Кроме того, ремонт и обновление получит парк «Металлург» в правобережной части города. Он был посажен в конце 1960-х, в основном руками школьников и студентов. Позже в нем установили колесо обозрения, а затем аттракционы. В парке появятся новые тротуары, современные скамейки и малые архитектурные формы.