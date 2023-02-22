Еще один попался

На этот раз по подозрению в коррупции задержали ведущего специалиста управления образования, курирующего работу дошкольных учреждений. Его, как и помещенного под домашний арест пару недель назад коллегу, подозревают в неодно­кратном получении взяток.

Незаконные вознаграждения в городском управлении образования практиковались на сис­темной основе. Задержанный сотрудник управления дал признательные показания, ведется досудебная проверка.

Крупные суммы денег за покровительство чиновники получали от предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования. Так они «покупали» лояльное к себе отношение при проведении инспекторской проверки частных детских садов.

Вполне возможно, что это не последнее задержание в управлении образования. По информации руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Даурена Ергарина, проводится досудебное расследование в отношении очередного сотрудника управления, который также подозревается в получении взяток от представителей частных дошкольных организаций.

Такой размах взяточничества заставил антикоррупционное ведомство пристально изучить ситуацию.

– В рамках внешнего анализа коррупционных рисков департаментом внесено представление, по результатам рассмотрения которого отменены приказы о проведении необоснованных мониторингов частных детских садов, – сообщил Даурен Ергарин. – Это стало основанием для прекращения любых проверок 506 субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в сфере дошкольного воспитания. Мы официально уведомили представителей бизнеса о прекращении несанкционированных мониторингов. Напоминаем также, что обо всех противоправных действиях предприниматели могут сообщить, позвонив в Call-центр агентства по телефону 1424.