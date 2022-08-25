Еще один рабочий погиб на Тенгизе

На строительной площадке вахтового поселка Оркен на Тенгизском месторождении был обнаружен рабочий без признаков жизни. На данный момент все работы на стройплощадке приостановлены, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Тенгизшевройл был уведомлен о том, что работник субподрядной компании "Казтурборемонт" (Intradel Projects) был найден без признаков жизни вблизи строительной площадки вахтового поселка Оркен. От имени руководства ТШО и наших сотрудников мы выражаем искренние и глубокие соболезнования семье погибшего. ТШО также известно, что соответствующие государственные органы были должным образом проинформированы руководством субподрядной организации", - прокомментировали в ТШО.

В субподрядной компании отметили, что в данный момент сотрудничают с государственными органами и прокуратурой.

«Что касается сотрудника, то мы тесно общаемся с его семьей. Вчера ночью в срочном порядке тело доставили родственникам. Мы готовы выплатить компенсацию семье данного работника. Также наша компания взяла на себя организацию похорон погибшего работника компании - сейчас полностью концентрируемся на этом. Всё остальное после официального расследования», - сказал представитель субподрядной компании "Infradel Projects".

В связи с произошедшим проводится расследование.

Напомним, что в начале июля на Тенгизе 28-летний работник подрядной компании "Сенимды Курылыс" покончил с собой во время ночной смены.

В этот же день на месторождении произошел взрыв трубы. В результате этого погибли двое рабочих 1985 годов рождения, трое получили различные телесные повреждения.

По данному факту было начато расследование по части 4 статьи 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ЧП произошло во время проведения гидротеста в трубе с атмосферным газом. Труба, которая не смогла выдержать давление, взорвалась.