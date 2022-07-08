Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 8 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «желтой» зоне: город Алматы.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.