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​Еще один шаг к миру

Адина Нурберген

Восьмая встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса станет своеобразным подведением итогов года. Начнется раунд традиционно с двусторонних и многосторонних экспертных консультаций. Во второй день, 22 декабря, пройдет пленарное заседание с участием представителей всех сторон процесса.

Как подчеркивал ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главами делегаций международных организаций и стран – гарантов режима прекращения огня в Сирии, Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве. Он также отметил высокую заинтересованность всего мирового сообщества в решении этого вопроса.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, делегацию России в рамках восьмого астанинского раунда возглавляет специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, делегацию Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – замес­титель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Во встрече также принимают участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, ООН, стран-наблюдателей – США и Иордании.

Ранее Астана уже 7-й раз принимала участников переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Начался же Астанинский процесс в январе текущего года.

В ходе первого раунда 23–24 января впервые за всю историю конфликта за стол переговоров сели представители правительства Сирии и групп вооруженной оппозиции. Второй и третий раунды состоялись 15–16 февраля и 14–15 марта. На них обсуждались актуальные вопросы поддержания на территории Сирии режима прекращения огня и создания возможностей для доставки гуманитарной помощи.

В ходе четвертого раунда, проходившего 3–4 мая, странами-гарантами был подписан меморандум о создании зон деэскалации, этот вопрос обсуждался и в ходе пятого раунда 4–5 июля. Шестой раунд (14–15 сентября) завершился окончательным правовым оформлением всех 4 зон деэскалации на территории Сирии.

Открытыми остаются вопросы функционирования некоторых зон деэскалации, определения границ и правил взаимодействия на их территории военных контингентов, а также один из наиболее острых вопросов – об обмене заключенными и пленными. Решения по этой тематике участники переговоров на­деются получить в ходе восьмого раунда в Астане. 

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