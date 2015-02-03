Свежий выпуск Еще один шаг к «зеленой» экономике Ксения ВОРОНИНА, Алматы

Напомним, что акимат Алматы и ЕБРР подписали кредитный договор на сумму 39,3 млн. долларов на покупку 200 новых автобусов, работающих на газе, первая сотня которых пришла в мегаполис еще в декабре. А в конце января была получена заключительная партия.

– В Казахстане принята программа перехода к «зеленой» экономике, и мы видим, как в этом направлении движется Алматы, – сказал, поздравляя с этим событием горожан, первый вице-премьер Б. Сагинтаев.

По его словам, проект обновления автопарка – это не только вопрос экологии, но и безопаснос­ти людей. В 2017 году в Астане будет проводиться выставка «ЭКСПО», одна из главных ее тем – «Энергия будущего». И такие проекты тоже способствуют тому, чтобы экономика страны переходила на «зеленые» стандарты.

– По поручению Главы государства в прошлом году было подписано рамочное соглашение с международными финансовыми организациями, в том числе ЕБРР. Эта работа стартовала в Алматы, – напомнил Б. Сагинтаев. – Мы уверены, что другие регионы подхватят инициативу по улучшению инфраструктуры городов.

Аким города отметил, что в Алматы осуществляется совместный с ЕБРР проект – оснащение автопарка 200 новыми автобусами на газе.

– Также совместно с банком закупили 200 троллейбусов. Кроме того, на свои средства мы приобрели 17 троллейбусов и 10 автобусов, все они работают на газе, – подчеркнул А. Есимов. – То есть количество транспорта «Алматыэлектротранс», работаю­щего на газе и электроэнергии, сейчас составляет 850 единиц, это половина общественного транспорта города. В этом мы ощущаем поддержку Главы государства, поскольку экологический транспорт для Алматы очень важен. Ведь 80% вредных выбросов дает именно транспорт. Поэтому нужно, чтобы люди больше использовали общественный транспорт, – сказал аким.

В целом с учетом всех частников общее количество городского транспорта, работающего на экологичес­ки чистом виде топлива, составляет 70%. Поскольку стоимость газа на единицу пробега в среднем на 40% дешевле бензина, такие автобусы не только экологически чистые, но и экономически очень выгодны.

Позитивные изменения почувствовали горожане, которые все чаще передвигаются на общественном транспорте. В 2014 году, согласно статистике, в Алматы перевезено более 260 млн. пассажиров, по сравнению с предыдущим годом рост составил 12,5%.

Глава ЕБРР в Казахстане также выразила удовлетворение проделанной работой по реализации данного проекта.

– Европейский банк реконструкции и развития рад появлению 200 новых автобусов, профинансированных нами. Над этим проектом мы тесно работали вместе с акиматом Алматы и внесли свою лепту в «озеленение» экологии города. Поскольку я живу в Алматы, этот проект значит много для меня лично, – отметила Джанет Хэкман. – Хочу добавить, что на этом сотрудничество не заканчивается. Мы начинаем проект по обеспечению Кызылорды сотней новых экологичных автобусов и надеемся поработать в этом направлении с другими регионами Казахстана.

В рамках презентации прошел пресс-тур, в ходе которого «Алматыэлектротранс» представил новое общежитие на 120 человек для водителей, а также провел экскурсию по Алматинскому колледжу пассажирского транспорта и технологий, который был создан постановлением акимата города Алматы. С 1 августа 2014 года колледж осуществляет подготовку и переподготовку водителей троллейбусов и трамваев.

– За время работы курса были обучены и направлены на работу 46 водителей троллейбусов, – рассказал директор колледжа Сейт­бек Сулейменов. – Программа обучения включает практические занятия на электронном симуляторе, который позволяет отработать самые сложные ситуации, возникающие на дорогах. Практичес­кие занятия по обслуживанию и ремонту подвижного состава проводятся на базе троллейбусного парка, где курсанты проходят слесарно-монтажную практику под руководством квалифицированных специалистов.

Обучение длится три месяца, а после окончания курсов и получения категории «F» водители проходят практику в троллейбус­ном парке. Все это, несомненно, будет способствовать улучшению качества пассажирских перевозок.



