Общество Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО 22 июля 2022 г. 0:15 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Лучше не найти! Маркакольский государственный заповедник стал третьей особо охраняемой природной территорией на востоке страны, вошедшей во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2017 году мировое признание получил Катон-Карагайский национальный природный парк. В 2020-м престижный перечень «зеленых» эталонов планеты пополнил Западно-Алтайский заповедник. А в июне 2022-го отличную новость от ЮНЕСКО получил Маркакольский государственный заповедник. Как отметила руководитель отдела безопасности и биозащиты Национального центра биотехнологии Элина Мальцева, включение природоохранного учреждения в международную сеть биосферных резерватов – это возможность для него расширить научные проекты, а для населения – шанс вести хозяйство на принципах устойчивого развития. В официальном сообщении ЮНЕСКО говорится, что Маркаколь находится недалеко от границы с Китаем и охватывает наименее нарушенные экосистемы в южной части казахстанского Алтая. Здесь расположены уникальные и характерные среднегорно-таежные и высокогорные альпийские ландшафты умеренного степного экорегиона Евразии. Обитают различные эндемичные виды, в том числе редкий и находящийся под угрозой исчезновения снежный барс и каменная куница. Местное население – две тысячи человек – живет в основном за счет заработка от туризма. «Хотя туризм находится в упадке», – значится в пресс-релизе. Маркакольский заповедник создан в 1976 году. Его главной задачей стало сохранение редкой красоты высокогорного озера, а также изучение здешней черневой тайги. – Пихты и ели – это темнохвойные породы, – рассказали в заповеднике. – Покрытые ими склоны выглядят темными, черными. Отсюда и название – черневая тайга. На самом деле этот лес смешанный, рядом с хвойными встречаются и осинники, и березняки, и кустарники. Здешняя лесная экосистема вообще редкостная. Она во многом сохранила элементы северных широколиственных лесов третичного периода – со времени исчезновения динозавров до ледникового периода. Чтобы мир маркакольской тайги оставался в равновесии, чтобы реликтовое сообщество самовосстанавливалось, нужны большие пространства. Общая площадь заповедника с учетом акватории – почти 103 тыс. га. Это самый холодный уголок Казахстана, даже летом температура по ночам здесь часто опускается до нуля. И самый влажный – годовое количество осадков может превышать 600 мм. Болотца, ручьи, родники, ложбинки, наполненные водой, – здесь они на каждом шагу. «Фишка» местной флоры – трава гигантских размеров. Жители маркакольских сел любят рассказывать, что даже верхом на лошади могут скрыться в траве. У известного восточно-казахстанского кинематографиста Анатолия Лаптева, посвятившего заповедному краю несколько фильмов, есть в кадрах дягиль, высота которого четыре метра! Обычная крапива и та здесь вымахивает до двух метров. В числе эндемиков, то есть неповторимых видов – герани, тюльпаны, молочай, кандык, ревень. Больше 20 видов – это растения, занесенные в Красную книгу. Отдельный интерес для науки представляет, говоря языком ботаников, ярус кустарников. В распадках и логах встречаются калина, смородина, малина, боярышник, рябина… Некоторые из них – реликтовые виды, произраставшие здесь десятки миллионов лет, эхо третичного периода. Уникальным считается разнообразие фауны. В июне, например, сотрудники природоохранного учреждения сделали снимки краснокнижной птицы – черного аиста. Фото, размещенные на сайте заповедника, являются научной удачей. На всю республику насчитывается не больше 150 особей, в том числе около 100 – на казахстанском Алтае. Аист поселился на одном из многочисленных притоков озера. Болотца, заливные луга, устья лесных речушек – его любимые места, главное, чтобы подальше от человека. Всего на территории Маркакольского заповедника насчитывается больше 260 видов птиц, в том числе 11 – из списка международной Красной книги. Самый знаменитый обитатель заповедного озера – ускуч, эндемичный вид ленка, или сибирской форели. В притоках водятся местные разновидности хариуса, пескаря и гольца. – Уникальность таежного уголка нашей республики получила всемирное признание, – отметили в заповеднике. – Такой высокий статус – это своего рода знак для ученых с мировым именем: здесь можно проводить серьезные исследования. Ну и, конечно, такие объекты привлекают туристов. Сегодня сотрудники заповедника активно используют в исследовательской и охранной работе современные средства. В период нереста они поднимают в воздух дрон, применяют приборы ночного видения. На диких тропах за животными следят фотоловушки. Среди планов природоохранного учреждения – развитие рыбалки по принципу поймал – сфотографировал – отпустил. И рыбаку счастье, и озерное богатство остается целым. Такой вид экологического туризма пользуется большой популярностью на Западе. Предложение уже изучают в республиканском Комитете лесного хозяйства и животного мира. Сейчас площадь территорий в Восточном Казахстане, вошедших в международную сеть биосферных резерватов, составляет 832,6 тыс. га, или 83 260 кв. км. Программе ЮНЕСКО больше полувека. Она насчитывает уже 738 объектов в 134 странах, под особую охрану взято 1,3 млн кв. км. История заповедников берет начало в конце XIX – начале XX веков, когда мир вступил в эпоху индустриализации. Промышленное освоение привело к изменению первозданного облика планеты. Соответственно, потребовалось создание уголков с запретным, неприкосновенным статусом. На сегодня биосферные заповедники считаются живыми лабораториями для изучения биоразнообразия и устойчивости мира дикой природы. Пред. 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