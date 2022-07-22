Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО

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Маркакольский государственный заповедник стал третьей особо охраняемой природной территорией на востоке страны, вошедшей во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В 2017 году мировое признание получил Катон-Карагайский национальный природный парк. В 2020-м престижный перечень «зеленых» эталонов планеты пополнил Западно-Алтайский заповедник. А в июне 2022-го отличную новость от ЮНЕСКО получил Маркакольский государственный заповедник.

Как отметила руководитель отдела безопасности и биозащиты Национального центра биотехнологии Элина Мальцева, включение природоохранного учреждения в международную сеть биосферных резерватов – это возможность для него расширить научные проекты, а для населения – шанс вести хозяйство на принципах устойчивого развития.

В официальном сообщении ЮНЕСКО говорится, что Маркаколь находится недалеко от границы с Китаем и охватывает наименее нарушенные экосистемы в южной части казахстанского Алтая. Здесь расположены уникальные и характерные среднегорно-таежные и высокогорные альпийские ландшафты умеренного степного экорегиона Евразии. Обитают различные эндемичные виды, в том числе редкий и находящийся под угрозой исчезновения снежный барс и каменная куница. Местное население – две тысячи человек – живет в основном за счет заработка от туризма. «Хотя туризм находится в упадке», – значится в пресс-релизе.

Маркакольский заповедник создан в 1976 году. Его главной задачей стало сохранение редкой красоты высокогорного озера, а также изучение здешней черневой тайги.

– Пихты и ели – это темнохвойные породы, – рассказали в заповеднике. – Покрытые ими склоны выглядят темными, черными. Отсюда и название – черневая тайга. На самом деле этот лес смешанный, рядом с хвойными встречаются и осинники, и березняки, и кустарники. Здешняя лесная экосистема вообще редкостная. Она во многом сохранила элементы северных широколиственных лесов третичного периода – со времени исчезновения динозавров до ледникового периода. Чтобы мир маркакольской тайги оставался в равновесии, чтобы реликтовое сообщество самовосстанавливалось, нужны большие пространства.

Общая площадь заповедника с учетом акватории – почти 103 тыс. га. Это самый холодный уголок Казахстана, даже летом температура по ночам здесь час­то опускается до нуля. И самый влажный – годовое количество осадков может превышать 600 мм. Болотца, ручьи, родники, ложбинки, наполненные водой, – здесь они на каждом шагу.

«Фишка» местной флоры – трава гигантских размеров. Жители маркакольских сел любят рассказывать, что даже верхом на лошади могут скрыться в траве. У известного восточно-казахстанского кинематографиста Анатолия Лаптева, посвятившего заповедному краю несколько фильмов, есть в кадрах дягиль, высота которого четыре метра! Обычная крапива и та здесь вымахивает до двух метров. В числе эндемиков, то есть неповторимых видов – герани, тюльпаны, молочай, кандык, ревень. Больше 20 видов – это растения, занесенные в Красную книгу.

Отдельный интерес для науки представляет, говоря языком ботаников, ярус кустарников. В распадках и логах встречаются калина, смородина, малина, боярышник, рябина… Некоторые из них – реликтовые виды, произраставшие здесь десятки миллионов лет, эхо третичного периода.

Уникальным считается разно­образие фауны. В июне, например, сотрудники природоохранного учреждения сделали снимки краснокнижной птицы – черного аиста. Фото, размещенные на сайте заповедника, являются научной удачей. На всю респуб­лику насчитывается не больше 150 особей, в том числе около 100 – на казахстанском Алтае. Аист поселился на одном из многочисленных притоков озера. Болотца, заливные луга, устья лесных речушек – его любимые места, главное, чтобы подальше от человека.

Всего на территории Маркакольского заповедника насчитывается больше 260 видов птиц, в том числе 11 – из списка международной Красной книги. Самый знаменитый обитатель заповедного озера – ускуч, эндемичный вид ленка, или сибирской форели. В притоках водятся местные разновидности хариуса, пескаря и гольца.

– Уникальность таежного уголка нашей республики получила всемирное признание, – отметили в заповеднике. – Такой высокий статус – это своего рода знак для ученых с мировым именем: здесь можно проводить серьезные исследования. Ну и, конечно, такие объекты привлекают туристов.

Сегодня сотрудники заповедника активно используют в исследовательской и охранной работе современные средства. В период нереста они поднимают в воздух дрон, применяют приборы ночного видения. На диких тропах за животными следят фотоловушки.

Среди планов природоохранного учреждения – развитие рыбалки по принципу поймал – сфотографировал – отпустил. И рыбаку счастье, и озерное богатство остается целым. Такой вид экологического туризма пользуется большой популярностью на Западе. Предложение уже изучают в республиканском Комитете лесного хозяйства и животного мира.

Сейчас площадь территорий в Восточном Казахстане, вошедших в международную сеть био­сферных резерватов, составляет 832,6 тыс. га, или 83 260 кв. км.

Программе ЮНЕСКО больше полувека. Она насчитывает уже 738 объектов в 134 странах, под особую охрану взято 1,3 млн кв. км. История заповедников берет начало в конце XIX – начале XX веков, когда мир вступил в эпоху индустриализации. Промышленное освоение привело к изменению первозданного облика планеты. Соответственно, потребовалось создание уголков с запретным, неприкос­новенным статусом. На сегодня биосферные заповедники считаются живыми лабораториями для изучения биоразнообразия и устойчивости мира дикой природы.