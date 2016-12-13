​«Еще одна дорога в мир…»

Основные принципы внешней политики Республики Казахстан были заложены в знаковых документах:

– статья 8 Конституции Респуб­лики Казахстан гласит: «Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первой вооруженной силы»;

– в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 год конкретизируется, что внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность Казахстана нацелена на «защиту долгосрочных национальных интересов во внешнеполитической сфере, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества на международной арене в двусторонних и многосторонних форматах»;

– в Стратегии «Казахстан-2030» констатируется «установление мира и добрососедских, доверительных отношений на всем Евроазиатском континенте – необходимое условие для успешного развития. Страны, втянутые в войны, соперничество, конкуренцию и противостояние, будут непозволительно тратить ресурсы, время и энергию, обрекая себя на застой и отставание. Для обеспечения своей независимости и территориальной целостности мы должны быть сильным государством и иметь надежные и дружественные отношения с соседями. Поэтому мы будем развивать и укреплять доверительные и равноправные отношения с нашим ближайшим и исторически дружественным соседом – Россией. Такие же отношения доверия и добрососедства мы будем развивать с КНР на взаимовыгодной основе. Казахстан приветствует политику Китая, направленную против гегемонизма, на дружбу с соседними странами»;

– в Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014–2020 годы в качестве одного из страновых приоритетов обозначено, что «Республика Казах­стан будет углублять всестороннее стратегическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой в рамках политического диалога на высшем и высоком уровнях, развивать энергетическое, инвестиционно-технологическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в транзитно-транспортной сфере, аграрном секторе, в области совместного использования водных ресурсов трансграничных рек и экологии».

3 января 2017 года исполнится двадцать пять лет с момента установления официальных дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Четверть века назад была открыта новая страница в истории добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и Поднебесной. Президент республики Нурсултан Назарбаев констатировал, что Казахстан тогда «должен был заново определить свои отношения с Китайской Народной Республикой… Нормальные, дружественные отношения с Китаем для нас – это еще одна дорога в мир…»

Руководство КНР, выбравшее курс на открытость внешнему миру, выразило четкую заинтересованность в двустороннем многовекторном сотрудничестве.

После установления официальных дипломатических отношений оба государства начали формирование качественно новой договорно-правовой базы для успешного партнерства в XXI веке. Главными документами можно назвать:

– Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой (г. Алма-Ата, 3 января 1992 года);

– Совместную декларацию об основах дружественных взаимоотношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой (г. Пекин, 18 октября 1993 года);

– Совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении дружественных взаимоотношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой (г. Пекин, 11 сентября 1995 года);

– Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Китайской Народной Респуб­ликой о дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества в XXI веке (г. Пекин, 23 ноября 1999 года);

– Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой (г. Пекин, 23 декабря 2002 года). В книге «Становление внешней политики Казахстана» отмечены наиболее важные моменты, закрепленные в договоре: «…развитие и укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества: историческое значение делимитации и демаркации казахстанско-китайской государственной границы; территориальную неприкосновенность и нерушимость государственных границ...».

– Совместную декларацию Рес­публики Казахстан и Китайской Народной Республики об установлении и развитии стратегического партнерства (г. Астана, 4 июля 2005 года);

– Совместную декларацию о развитии всестороннего стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан (г. Астана, 13 июня 2011 года). По приглашению Нурсултана Назарбаева Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао с 12 по 14 июня 2011 года посетил с государственным визитом Рес­публику Казахстан. В результате подписания Совместной декларации главами государств принято решение о том, что обе страны будут способствовать укреплению отношений добрососедства и дружбы, углублять взаимовыгодное практическое сотрудничество, укреплять координацию и взаимодействие во благо совместного развития и процветания;

– Совместную декларацию Китайской Народной Республики и Республики Казахстан о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства (г. Астана, 7 сентября 2013 года);

– Совместную декларацию глав государств РК и КНР о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства (г. Пекин, 31 августа 2015 года). Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин признал, что подписание Совместной декларации «…является итогом наших двусторонних отношений в прошлом и программой для сотрудничества в будущем. Китайская сторона готова с казахстанской стороной совместно продвигать двусторонние отношения. Астана и Пекин с этого момента выходят на практическую фазу синхронизации программ «Нұрлы жол» и «Новый Шелковый путь».

Сегодня, накануне юбилея наших дипломатических отношений, двусторонние отношения между Казахстаном и Китаем можно назвать примером успешного партнерства нового времени.

Для полноты картины приведем информацию с официального сайта Министерства иностранных дел Республики Казахстан: «Казахстанско-китайское сотрудничество характеризуется высокой динамикой контактов на высшем уровне и внушительной договорно-правовой базой. Юридическая основа двусторонних отношений насчитывает более 230 договоров и соглашений в различных областях».

23 ноября 2016 года произошло знаменательное событие: Парламент Казахстана принял Дек­ларацию 25-летия Независимости, в которой нашли отражение все весомые достижения нашей страны. «…За 25 лет независимости казахстанская дипломатия выстроила надежные отношения дружбы и сотрудничества с большинством стран мира, активно участвует в деятельности международных организаций. Наша страна занимает прочные позиции в мировом сообществе, пользуется заслуженным уважением и авторитетом».

Хотелось бы закончить работу словами Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, которые он произнес 15 ноября 2016 года на втором заседании Астанинского клуба конструктивного диалога: «…Я убежден: шаг за шагом, используя потенциал диалога и переговоров, мир сможет решить любые проблемы, преодолеть противоречия, выработать общую стратегию глобального развития на весь XXI век».