Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону по коронавирусу

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 ноября 2021 года, сообщает Kazpravda.kz.
Согласно обновленным данным, в "зеленую" зону перешла Кызылординская область.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
Согласно обновленным данным, в "зеленую" зону перешла Кызылординская область.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.