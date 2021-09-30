Еще одна область покинула "красную" зону по коронавирусу

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 30 сентября. Акмолинская область перешла из «красной» зоны в «желтую», передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
Согласно матрице Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.