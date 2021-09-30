Еще одна область покинула "красную" зону по коронавирусу

Коронавирус
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 30 сентября. Акмолинская область перешла из «красной» зоны в «желтую», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.    

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

Согласно матрице Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.



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